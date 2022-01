Covid | positivi il re di Svezia Carlo e la regina Silvia Boom di contagi nel Paese

Advertising

TgLa7 : #Covid: nave crociera con 150 passeggeri positivi a Genova. Passeggeri italiani a casa con bus protetti, stranieri… - repubblica : Sulla Msc Grandiosa focolaio Covid con 120 positivi, scattano le misure di prevenzione [di Giuseppe Filetto] - RaiNews : 150 passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa, arrivata stamani alle 8 in porto a Genova e proveniente da Mar… - Italia_Notizie : Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia positivi al Covid: “Completamente vaccinati con tre dosi” - NapoliToday : #Cronaca Covid, oltre 12mila nuovi positivi in Campania: 12 decessi nelle ultime 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi

il Resto del Carlino

'Hellas Verona comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sonoal- 19 - rileva ...Carlo XVI Gustavo di Svezia e sua moglie, la regina Silvia, sono risultatial coronavirus. "Il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre dosi, hanno lievi sintomi e, considerando le circostanze, stanno bene", si legge in una nota del palazzo reale. L'...Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, è positivo al Covid. Lo ha annunciato oggi il club. Aumentano i giocatori positivi al coronavirus ...Sono 288 (+2) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 53 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 decessi. Le vittime sono una 86enne di Trecastelli, una 89enne e una 70enne ...