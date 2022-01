Covid: a Benevento due neonati in terapia intensiva (Di martedì 4 gennaio 2022) Per fronteggiare l'emergenza la direzione dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento h deciso di aprire un reparto di terapia intensiva neonatale Covid dedicata dove attualmente sono ricoverati due ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Per fronteggiare l'emergenza la direzione dell'azienda ospedaliera San Pio dih deciso di aprire un reparto dineonatalededicata dove attualmente sono ricoverati due ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Benevento Parma, Buffon positivo al Covid: è in isolamento Il campionato riprenderà il 15 gennaio, mentre due giorni prima di disputeranno i due recuperi dell'ultimo turno, inizialmente rinviati proprio a causa del Covid, tra Benevento - Monza e Lecce - ...

Covid: a Benevento due neonati in terapia intensiva Per fronteggiare l'emergenza la direzione dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento h deciso di aprire un reparto di terapia intensiva neonatale covid dedicata dove attualmente sono ricoverati due neonati nati da madri positive. Qui i neonati vengono monitorati ...

In Campania si contano 23mila positivi tra studenti e prof di scuola. Un'ondata di contagi impressionante che colpisce soprattutto i giovani fino a 18 anni ed in particolare le fasce della scuola dell ...

Clemente Mastella sindaco di Benevento: Sindaco che anno sarà il 2022 per Benevento? «Fatti salvi i problemi del Covid, che avrà un picco forte tra gennaio e inizio febbraio, sarà un anno eccellente e di ...

