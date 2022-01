«Chiuso per quarantena»: dai trasporti alla sanità, i settori in cui si rischia la paralisi (Di martedì 4 gennaio 2022) I contagi aumentano, le persone positive spuntano come funghi intorno a noi, la quarantena è ormai parte integrante della nostra vita, della nostra quotidianità. E da settimane si parla... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 gennaio 2022) I contagi aumentano, le persone positive spuntano come funghi intorno a noi, laè ormai parte integrante della nostra vita, della nostra quotidianità. E da settimane si parla...

Advertising

GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - ilpost : La Corte Suprema russa ha ordinato lo scioglimento di Memorial International, una delle più note organizzazioni per… - Pheet21 : RT @4everAnnina: Ospedale di Biella, efficientissimo, ma chiuso per i tagli alla Sanità voluti dalla sinistra. Seguono altre foto, facciam… - RomoloRamponi : Sono estremamente sollevato. Ora posso tornare a dormire tranquillo perchè ieri sera non ho chiuso occhio dall'ansi… - claudeger55 : RT @AndreaGiuricin: #Alitalia #ITA Nel piano industriale erano previsti per ultimi mesi dell'anno: 170 mln di ricavi e oltre 300 mln di cos… -