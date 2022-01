Calciomercato: Chelsea. Stampa, anche Juve ancora in corsa per Rudiger (Di martedì 4 gennaio 2022) Sul difensore tedesco, in scadenza di contratto, anche ManUtd, Real, Bayern e Psg LONDRA (INGHILTERRA) - Un ritorno in Italia di Antonio Rudiger non è da escludere. Difficile ma ancora possibile, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Sul difensore tedesco, in scadenza di contratto,ManUtd, Real, Bayern e Psg LONDRA (INGHILTERRA) - Un ritorno in Italia di Antonionon è da escludere. Difficile mapossibile, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @ChelseaFC blinda #ThiagoSilva fino al 2023 - officialmaz : Mi scuso per l'italiano stentato del tweet precedente. Un esperto di calciomercato (non io, quindi) mi ha detto che… - SkySport : #Lukaku chiede scusa ai tifosi: 'Amo l’#Inter, tornerò'. Domani, venerdì 31 dicembre alle 13.30, alle 17 e alle 19.… - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Chelsea. Stampa, anche Juve ancora in corsa per Rudiger - edEr99865 : RT @Inter3Tutto: Primo giorno di mercato, rassegna stampa: -Le parole di Vlahovic lo spingono alla Juve: 'Voglio restare a Firenze'. - Arse… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Chelsea Sky Sports Uk: 'Juve in corsa per Rudiger' ... il Real Madrid (che fino a poche settimane fa sembrava in netto vantaggio), il Psg, il Bayern Monaco e lo stesso Chelsea, che sta tentando di convincerlo a rinnovare il contratto.

Calciomercato: Chelsea. Stampa, anche Juve ancora in corsa per Rudiger Real Madrid (che fino a poche settimane fa sembrava in netto vantaggio), Psg e Bayern Monaco le altre grandi pronte a mettere sotto contratto Rudiger, ma il Chelsea non molla e Tuchel potrebbe ...

Liverpool e Chelsea si rallentano a vicenda: Kovacic e Pulisic rispondono a Salah e Mané. Sorride il City Calciomercato.com Sky Sports Uk: "Juve in corsa per Rudiger" L'emittente britannica lascia i bianconeri nella lista delle pretetendenti per il difensore tedesco del Chelsea in scadenza a fine stagione ...

"Juve ancora in corsa per Rudiger" Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, i bianconeri non hanno mollato la presa sul difensore tedesco in scadenza con il Chelsea ...

... il Real Madrid (che fino a poche settimane fa sembrava in netto vantaggio), il Psg, il Bayern Monaco e lo stesso, che sta tentando di convincerlo a rinnovare il contratto.Real Madrid (che fino a poche settimane fa sembrava in netto vantaggio), Psg e Bayern Monaco le altre grandi pronte a mettere sotto contratto Rudiger, ma ilnon molla e Tuchel potrebbe ...L'emittente britannica lascia i bianconeri nella lista delle pretetendenti per il difensore tedesco del Chelsea in scadenza a fine stagione ...Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, i bianconeri non hanno mollato la presa sul difensore tedesco in scadenza con il Chelsea ...