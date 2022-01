Calcio Napoli, Insigne accetta l’offerta del Toronto: lunedì l’annuncio (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ fatta, in estate Lorenzo Insigne si trasferirà in Canada al termine del suo contratto con il Calcio Napoli: le cifre dell’affare. Lorenzo Insigne ha accettato l’offerta del Toronto e si trasferirà in Canada dall’ 1 luglio del 2022, quando scadrà il suo contratto con il Calcio Napoli. L’attaccante ha accettato l’offerta da cinque anni Leggi su 2anews (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ fatta, in estate Lorenzosi trasferirà in Canada al termine del suo contratto con il: le cifre dell’affare. Lorenzohatodele si trasferirà in Canada dall’ 1 luglio del 2022, quando scadrà il suo contratto con il. L’attaccante hatoda cinque anni

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, la strategia per la difesa: Tuanzebe subito, poi Reinildo negli ultimi giorni - SkySport : Napoli, Malcuit positivo. La situazione in Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #Napoli #Malcuit - Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Parisi nel mirino del Napoli' - MaQualeFrizione : RT @psicodrammaaNAP: Non vedo perché dare addosso a Lorenzo Insigne. Napoletano, tifoso del Napoli, quello che volete. Tutto questo non esi… -