Barone: “Vlahovic non deve illudere i tifosi. Nessun passo avanti per il rinnovo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza nel 2023 Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Joe, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan, centrin scadenza nel 2023

Advertising

DiMarzio : #Fiorentina | Le parole del direttore generale #Barone su #Vlahovic - pizzico76 : RT @PassioneFiorent: ??Joe Barone duro sul rinnovo di Vlahovic ? - antidisagio1 : RT @SCUtweet: Barone, DG #Fiorentina ?? L'intervista di #Vlahovic non è stata autorizzata. L'agente non apre al rinnovo e ha mancato di ris… - NickCecca : RT @MatteoDovellini: Dalle 15 con Niccolò Ceccarini a Radio Toscana. Il punto sul #calciomercato della #Fiorentina ma anche di tutte le alt… - PianetaMilan : #Barone: '#Vlahovic non deve illudere i tifosi' -