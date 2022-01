Atp Adelaide | avanza Mager | battuto Francisco Cerundolo in tre set

Advertising

Lorenzo Musetti sconfitto nel primo turno dell'"International",250 montepremi di 500.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. Il 19enne di Carrara, n.59, ha ceduto ...Il 19enne di Carrara cede in tre set al giapponese Taro Daniel(AUSTRALIA) - Lorenzo Musetti sconfitto nel primo turno dell'"International",250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. Il 19enne di Carrara, n.59, ...Gli occhi sono tutti per l'ATP Cup 2022, ma il resto dell'Australia non sta a guardare. Sono cominciati i tornei che, settimana dopo settimana, avvicineranno i giocatori all'Australian Open; ad Adelai ...Missione compiuta per Gianluca Mager. Il n.62 del mondo con grinta e tenacia ha sconfitto l'argentino (qualificato) Francisco Cerundolo (n.127 del ranking ATP) per 6-4 3-6 6-4 in 2 ore e 2 minuti di p ...