Arrestato un medico No vax: ha buttato almeno 120 dosi per rilasciare falsi Green pass. 73 pazienti indagati (Di martedì 4 gennaio 2022) Buttava le dosi di vaccino per rilasciare ai suoi pazienti falsi Green pass. Un medico No vax di Ascoli Piceno è stato Arrestato e portato in carcere con l’accusa di falso in atto pubblico e e peculato, per aver rilasciato 150 falsi certificati di avvenuta somministrazione del vaccino anti Covid a 73 suoi pazienti. Il professionista è anche accusato di truffa aggravata ai danni dell’Amur, visto che ogni somministrazione intascava anche un pagamento dai singoli pazienti. Dal centro vaccini locale, il medico aveva ritirato 120 dosi, tutte finite tra i rifiuti. Agli arresti domiciliari è finito anche uno dei 73 pazienti coinvolti nella truffa. A tutti ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Buttava ledi vaccino perai suoi. UnNo vax di Ascoli Piceno è statoe portato in carcere con l’accusa di falso in atto pubblico e e peculato, per aver rilasciato 150certificati di avvenuta somministrazione del vaccino anti Covid a 73 suoi. Il professionista è anche accusato di truffa aggravata ai danni dell’Amur, visto che ogni somministrazione intascava anche un pagamento dai singoli. Dal centro vaccini locale, ilaveva ritirato 120, tutte finite tra i rifiuti. Agli arresti domiciliari è finito anche uno dei 73coinvolti nella truffa. A tutti ...

Agenzia_Ansa : Fingeva di fare vaccini ai no vax, arrestato medico in Toscana. Indagine partita dalla segnalazione di una madre, p… - petergomezblog : Finti vaccini per far ottenere Green pass, medico arrestato. Gli investigatori: “Nessun compenso, lo faceva per con… - repubblica : Pistoia, medico arrestato per falsi vaccini a No Vax - occhio_notizie : Accusati di falso anche i 73 possessori del certificato verde - tulioalvarez : RT @RaiNews: '120 dosi anti Covid ritirate dal centro vaccinale ma poi fatte sparire senza averle inoculate' -