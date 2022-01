A rischio la prima partita dell’anno in Serie A: focolaio nel Verona con 10 positivi. Chi sono i 63 casi (Di martedì 4 gennaio 2022) L’aumento dei contagi continua a creare diverse problematiche anche alle società di Serie A, con l’Hellas Verona che nella giornata di oggi ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, la presenza di dieci positivi, di cui otto giocatori e due membri dello staff: «Hellas Verona comunica che dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto giocatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita del mister Igor Tudor». Con il comunicato dell’Hellas ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) L’aumento dei contagi continua a creare diverse problematiche anche alle società diA, con l’Hellasche nella giornata di oggi ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, la presenza di dieci, di cui otto giocatori e due membri dello staff: «Hellascomunica che dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto giocatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati,al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani non si terrà la prevista conferenza stampa pre-del mister Igor Tudor». Con il comunicato dell’Hellas ...

