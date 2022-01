VACCINO NOVAVAX, MIX PERICOLOSO SPIKE-MATRIX. Virologi: “Tecnica Nota”… Imposta da SmithKline con Tangenti al Ministro nel ’91! (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio «Doveva essere il VACCINO che poteva convincere anche i più restii alla vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2. Un VACCINO più tradizionale, a base proteica e quindi diverso dai sieri già autorizzati in Ue, a mRna e a vettore virale, e tanto criticati dai No Vax. Eppure NOVAVAX, il VACCINO statunitense approvato dall’Ema, … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio «Doveva essere ilche poteva convincere anche i più restii alla vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2. Unpiù tradizionale, a base proteica e quindi diverso dai sieri già autorizzati in Ue, a mRna e a vettore virale, e tanto criticati dai No Vax. Eppure, ilstatunitense approvato dall’Ema, … proviene da Database Italia.

Advertising

AurelianoStingi : Arriva un nuovo vaccino sul mercato: Nuvaxoid (Novavax). Non è l’unico proteico esistente, cerchiamo di capire come… - stanzaselvaggia : Un vaccino che si chiama Novavax dovrebbe convincere gli scettici a vaccinarsi. Ok. - emilio05714955 : RT @L3onard___: Prima ti frantumano i maroni con il vaccino novavax per non vaccinati e dopo non te lo fanno usare perché mettono l'obbligo… - giorgiazitelli : VACCINO NOVAVAX, MIX PERICOLOSO SPIKE-MATRIX. Virologi: “Tecnica Nota”… Imposta da SmithKline con Tangenti al Minis… - LykanLA : RT @L3onard___: Prima ti frantumano i maroni con il vaccino novavax per non vaccinati e dopo non te lo fanno usare perché mettono l'obbligo… -