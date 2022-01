Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 20:10 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco nel napoletano è successo nella tarda serata di domenica nella zona della scala a ridosso dell’area portuale della città Vesuviana tanto una prima ricostruzione il bambino sarebbe stato notato dopo che alcuni presenti avevano bloccato la mamma che minacciava di suicidarsi indagano i carabinieri vola il tasso di positività nei dati sul covid aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive in reparto in 8 regioni Secondo i dati agenas Lombardia Lazio Piemonte Sicilia in giallo mentre la Liguria si è vicino alla zona arancione l’immunologo Francesco le foche afferma credo che la variante omicron possa essere la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica quella endank Israele intanto ha dato il via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco nel napoletano è successo nella tarda serata di domenica nella zona della scala a ridosso dell’area portuale della città Vesuviana tanto una prima ricostruzione il bambino sarebbe stato notato dopo che alcuni presenti avevano bloccato la mamma che minacciava di suicidarsi indagano i carabinieri vola il tasso di positività nei dati sul covid aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive in reparto in 8 regioni Secondo i dati agenas Lombardia Lazio Piemonte Sicilia in giallo mentre la Liguria si è vicino alla zona arancione l’immunologo Francesco le foche afferma credo che la variante omicron possa essere la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica quella endank Israele intanto ha dato il via ...

