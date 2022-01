Tour de Ski, mass start 15 km TC: Klaebo domina ed entra nella storia. De Fabiani cade e perde terreno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Johannes Hoesflot Klaebo entra ufficialmente nella storia dello sci di fondo. Grazie al successo ottenuto nella 15 km con partenza in linea in Val di Fiemme, Italia e valida per la quinta tappa del Tour de Ski 2021/2022 diventa il fondista con più affermazioni in Coppa del Mondo, con 46. Ha appaiato in testa a questa speciale classifica il connazionale Bjorn Daehlie, detentore del primato da ben 23 anni. Con questo successo, inoltre, il fuoriclasse norvegese si porta a 2? netti di vantaggio sul secondo in classifica generale nella competizione, il russo Alexander Bolshunov. Terzo, grazie al secondo posto odierno, il finlandese Iivo Niskanen, a 2’49. La gara ha subito un sussulto e a pagarne le conseguenze è l’italiano Francesco De Fabiani. L’aostano ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Johannes Hoesflotufficialmentedello sci di fondo. Grazie al successo ottenuto15 km con partenza in linea in Val di Fiemme, Italia e valida per la quinta tappa delde Ski 2021/2022 diventa il fondista con più affermazioni in Coppa del Mondo, con 46. Ha appaiato in testa a questa speciale classifica il connazionale Bjorn Daehlie, detentore del primato da ben 23 anni. Con questo successo, inoltre, il fuoriclasse norvegese si porta a 2? netti di vantaggio sul secondo in classifica generalecompetizione, il russo Alexander Bolshunov. Terzo, grazie al secondo posto odierno, il finlandese Iivo Niskanen, a 2’49. La gara ha subito un sussulto e a pagarne le conseguenze è l’italiano Francesco De. L’aostano ...

