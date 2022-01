Tennis: Barty guida primo ranking Wta 2022, Giorgi migliore azzurra (Di lunedì 3 gennaio 2022) La marchigiana si conferma in 33esima posizione ROMA - Il primo ranking Wta del 2022 vede ancora saldamente al comando Ashleigh Barty, pronta a tornare in azione sui campi di casa per provare a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) La marchigiana si conferma in 33esima posizione ROMA - IlWta delvede ancora saldamente al comando Ashleigh, pronta a tornare in azione sui campi di casa per provare a ...

