Scuola, il governo (per ora) conferma la data di ritorno in presenza dal 10 di gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fonti govenrnative riportate dalle agenzie di stampa non fanno per ora presagire ad alcuna variazione di programma nonostante l’avanzata dei contagi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fonti govenrnative riportate dalle agenzie di stampa non fanno per ora presagire ad alcuna variazione di programma nonostante l’avanzata dei contagi.

Advertising

Agenzia_Ansa : Da oggi in giallo dieci Regioni e la Liguria si avvicina all'arancione. Sul tavolo del governo i nodi dell'estensio… - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - Corriere : Scuola, la spinta dei governatori: De Luca propone di ritardare il rientro di 20-30 giorni - mcmartin74 : RT @vitalbaa: @ardigiorgio Il governo non si è curato del parere del Garante circa la privacy nei luoghi di lavoro, consentendo che il dato… - marcoranieri72 : RT @DSantanche: “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filosofo (?)… -