Scuola, i contagi allarmano il governo. E De Luca propone: "Posticipare il rientro di 20-30 giorni" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo le feste, riecco la Scuola. Le classi sono pronte ad accogliere nuovamente migliaia di alunni. Tutto questo mentre il Covid fa registrare numeri sempre maggiori. Anche tra i più giovani. Per questo il governo è in ansia per il ritorno tra i banchi, nonostante abbia fatto delle lezioni in presenza uno dei suoi punti fermi. Sarebbe però miope perseverare su quella strada senza nemmeno valutare le alternative. Alcune Regioni intanto spingono per Posticipare il rientro. In base ai territori i ragazzi dovrebbero tornare a Scuola tra il 7 e il 10 gennaio. Manca ormai pochissimo al ritorno sui banchi, e l'Esecutivo deve decidere in fretta. Intanto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha proposto di ritardare il ritorno a Scuola in presenza di un mese: "Nel ...

Valerio37057244 : @viola_ardone @la_kuzzo Non possiamo permetterci nemmeno un incremento dei contagi tra alunni e studenti, però. Si… - Marco_Bello1 : RT @unoenessunoe: Per la #scuola, che oggi a parole vogliono solo in presenza, non è stato fatto nulla,su #mascherine distanziamento, contr… - LileStarseed : RT @Bossina8: Qualcuno è a conoscenza in base a quali nuovi studi le #FFP2 bocciate dal #CTS mesi fa sono inspiegabilmente tornate alla rib… - milu20354311 : RT @dibellagf: Meglio ritardare il rientro a scuola di una settimana, magari potrà servire a frenare, lievemente, la curva dei contagi. Cap… - unoenessunoe : Per la #scuola, che oggi a parole vogliono solo in presenza, non è stato fatto nulla,su #mascherine distanziamento,… -