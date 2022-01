Roma, “puoi mettere la mascherina” ? La risposta arriva a suon di calci, pugni e… morsi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Continuano le inquietanti aggressioni che in questi ultimi giorni hanno scosso la capitale e la sua provincia. Questa volta le vittime sono due agenti, aggrediti da un 28enne poiché era stato invitato a indossare la mascherina all’interno di un minimarket. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente e arrestato. Aggressione a Roma: gli chiedono di mettere la mascherina, lui reagisce violentemente Ad essere arrestato dagli agenti del commissariato Porta Maggiore, è stato un 28enne originario del Mali. L’uomo, entrato senza indossare la mascherina in un minimarket mentre i poliziotti stavano effettuando controlli amministrativi, all’invito da parte degli investigatori di usare il dispositivo di protezione personale, ha reagito scagliandoglisi contro e ferendone 2 con calci, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Continuano le inquietanti aggressioni che in questi ultimi giorni hanno scosso la capitale e la sua provincia. Questa volta le vittime sono due agenti, aggrediti da un 28enne poiché era stato invitato a indossare laall’interno di un minimarket. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente e arrestato. Aggressione a: gli chiedono dila, lui reagisce violentemente Ad essere arrestato dagli agenti del commissariato Porta Maggiore, è stato un 28enne originario del Mali. L’uomo, entrato senza indossare lain un minimarket mentre i poliziotti stavano effettuando controlli amministrativi, all’invito da parte degli investigatori di usare il dispositivo di protezione personale, ha reagito scagliandoglisi contro e ferendone 2 con, ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, “puoi mettere la mascherina” ? La risposta arriva a suon di calci, pugni e… morsi - OngaroPerche : RT @ImpronteNMondo: Oggi il contapassi del telefono ha abbondantemente superato quota 25 mila... Ma per quanta meraviglia ti circonda, non… - LauraCarrese : RT @sansfarallan: @P4411nn4U @dottorbarbieri @fdragoni Puoi fare Milano Berlino Roma senza #supergreenpass Ma non puoi fare Milano Roma. #g… - mbx1900 : @MariaSikula Alla fine nn puoi fare altro. Fare il 48 sarebbe utile ma nn a Catania ma in strada a Roma e nelle urne soprattutto - sansfarallan : @P4411nn4U @dottorbarbieri @fdragoni Puoi fare Milano Berlino Roma senza #supergreenpass Ma non puoi fare Milano Ro… -