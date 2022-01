Picco (ASL Torino): ”Juve-Napoli si giocherà? Non lo so. Protocolli da rivedere” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Picco: “Juve-Napoli SI giocherà? AD OGGI NESSUN FOCUS. Protocolli DA rivedere” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino per parlare del prossimo match di campionato Juventus – Napoli, sul Covid e sul protocollo. Queste le sue parole: Picco STA SEGUENDO RICOVERIE TERAQPIE INTENSIVE EPR IL COVID-19 “Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. -afferma Picco – Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L’aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 3 gennaio 2022): “SI? AD OGGI NESSUN FOCUS.DA” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo, direttore dell’ASL diper parlare del prossimo match di campionatontus –, sul Covid e sul protocollo. Queste le sue parole:STA SEGUENDO RICOVERIE TERAQPIE INTENSIVE EPR IL COVID-19 “Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. -afferma– Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L’aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si ...

