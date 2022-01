Parveen Babi | chi era l’ex moglie di Kabir Bedi | “Era una donna straordinaria”

(Di lunedì 3 gennaio 2022), nata a Junagadh il 4 aprile 1954 e morta a Mumbai il 20 gennaio 2005, è stata una celebre attrice di Bollywood indiana. Amatissima anche dal pubblico internazionale, la star ha recitato in più di 60 film.era un’attrice bellissima, seducente e allo stesso tempo schietta. Entrò nell’industria cinematografica hindi nei primi anni ’70, e fu subito capace di conquistarsi l’affetto dei media e del pubblico. La sua vita, tuttavia, è stata piena non solo di successi ma anche di fallimenti, delusioni amorose e spiritualità. La giornalista indiana Karishma Upadhyay ha pubblicato una biografia della vita di, intitolata “: A Life”. “Devo ammettere che scrivere un libro sunon è stata una mia idea” ha ...

Questo perchè Kabir, prima di stare conDusanj, ha avuto una relazione con l'attrice indianache purtroppo è venuta a mancare nel 2005. Per non creare confusione anche con i ...Bedi non ha mai fatto segreto di aver avuto una 'relazione aperta' con la sua prima moglie, e per molto tempo l'attore è stato legato anche aproprio durante il suo rapporto con Protima. ...Parveen Babi, nata a Junagadh il 4 aprile 1954 e morta a Mumbai il 20 gennaio 2005, è stata una celebre attrice di Bollywood indiana ...Kabir Bedi è stato sposato in tutto 4 volte e ha avuto ben tre figli (uno dei quali morto suicida a causa della sua schizofrenia) ...