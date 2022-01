Omicron dilaga ma non c'è l'impennata di ricoveri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Individuata solo qualche tempo fa in Sudafrica, Omicron è già la variante Covid più diffusa al mondo. Roby Bhattacharyya, infettivologo del General Hospital in Massachusetts, lo ha definito come il virus più... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 gennaio 2022) Individuata solo qualche tempo fa in Sudafrica,è già la variante Covid più diffusa al mondo. Roby Bhattacharyya, infettivologo del General Hospital in Massachusetts, lo ha definito come il virus più...

Advertising

ispionline : La variante #Omicron si prende l’#Europa. Record di contagi in Francia e Inghilterra, e la #Danimarca ha il tasso d… - SEMPER_DX : #3gennaio C’è un Paese che sta fallendo Generazioni di precari Natalità ai minimi #Omicron dilaga nonostante ch… - annadl52 : RT @maxdantoni: La omicron dilaga e il quadro della pandemia appare cambiato in modo rilevante. Eppure il governo sembra conoscere un'unica… - isNews_it : Omicron dilaga in Molise, oltre 2.100 positivi: i contagi comune per comune - - infoitsalute : Omicron dilaga, nel Cremasco è già prevalente -