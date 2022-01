Oltre 3mila farmaci cinesi sequestrati: “Spacciati come cura anti Covid” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Macerata, 3 gen – Il virus forse sfuggito dal laboratorio, lo scandalo mascherine, i dispositivi ritirati e le disposizioni al limite dell’inverosimile per chi vìola le norme anti Covid. Stiamo parlando della Cina da cui tutto è partito, e non ancora finito, nel 2020 (o forse addirittura prima). E che adesso diventa nuovamente protagonista, stavolta con farmaci antivirali cinesi pubblicizzati sul web come medicinali anti Covid e che iniziano a “spostare” mole ingenti di denaro. Non è il primo sequestro, lungo tutto lo Stivale, quello operato oggi dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova Marche nella città bagnata dall’Adriatico, ma conferma sicuramente che la soglia d’attenzione aumenta. farmaci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Macerata, 3 gen – Il virus forse sfuggito dal laboratorio, lo scandalo mascherine, i dispositivi ritirati e le disposizioni al limite dell’inverosimile per chi vìola le norme. Stiamo parlando della Cina da cui tutto è partito, e non ancora finito, nel 2020 (o forse addirittura prima). E che adesso diventa nuovamente protagonista, stavolta conviralipubblicizzati sul webmedicinalie che iniziano a “spostare” mole ingenti di denaro. Non è il primo sequestro, lungo tutto lo Stivale, quello operato oggi dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova Marche nella città bagnata dall’Adriatico, ma conferma simente che la soglia d’attenzione aumenta....

