Mezza Italia da oggi è in zona gialla. Oltre un milione i positivi in isolamento. In arrivo nuove misure per fermare la corsa di Omicron (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono in zona gialla, da oggi, altre quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Sale a 9, dunque, il numero delle regioni attualmente in zona gialla, Oltre le province autonome di Trento e Bolzano erano già gialle anche Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria e Marche. Una di queste, la Liguria, rischia di finire a breve in zona arancione. Non è escluso che il Governo varerà nuove misure, già mercoledì quando è in programma una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo c’è estensione del super Green Pass nel mondo del lavoro e le misure da adottare in vista del ritorno a scuola dopo la pausa natalizia (leggi l’articolo). La situazione più grave, Oltre in Liguria, è in Calabria, dove ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono in, da, altre quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Sale a 9, dunque, il numero delle regioni attualmente inle province autonome di Trento e Bolzano erano già gialle anche Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria e Marche. Una di queste, la Liguria, rischia di finire a breve inarancione. Non è escluso che il Governo varerà, già mercoledì quando è in programma una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo c’è estensione del super Green Pass nel mondo del lavoro e leda adottare in vista del ritorno a scuola dopo la pausa natalizia (leggi l’articolo). La situazione più grave,in Liguria, è in Calabria, dove ...

