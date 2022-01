Lutto per Laura Torrisi, su Instagram il messaggio d’addio: “Nessuno merita di morire da solo” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Immenso dolore per Laura Torrisi, colpita dal Lutto per la morte dell’amata nonna. L’attrice ha annunciato la perdita sui social, affidando al suo profilo Instagram uno straziante messaggio d’addio in cui ha ripercorso alcuni lineamenti del suo passato e del duro presente che si trova a vivere. “Nessuno merita di morire da solo“, ha scritto, dipingendo il suo dramma con parole che hanno toccato il cuore di amici, colleghi e fan. Lutto per Laura Torrisi, l’annuncio e il messaggio su Instagram “L’ultima mia radice se n’è andata“. Inizia così il messaggio struggente di Laura Torrisi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Immenso dolore per, colpita dalper la morte dell’amata nonna. L’attrice ha annunciato la perdita sui social, affidando al suo profilouno straziantein cui ha ripercorso alcuni lineamenti del suo passato e del duro presente che si trova a vivere. “dida“, ha scritto, dipingendo il suo dramma con parole che hanno toccato il cuore di amici, colleghi e fan.per, l’annuncio e ilsu“L’ultima mia radice se n’è andata“. Inizia così ilstruggente di...

