Luciana Littizzetto, la Murgia e Fiorella Mannoia vogliono una donna al Colle (di sinistra, è ovvio) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una donna al Quirinale «sarebbe bello», ma a due condizioni: la prima che non sia un diktat, la seconda che sia di centrodestra. Alessandro Sallusti ci ha messo davvero poco a mostrare tic e debolezze dell’appello rivolto da alcune donne del mondo della cultura e dello spettacolo, fra le quali Michela Murgia e Luciana Littizzetto, ai grandi elettori affinché eleggano un presidente donna. Da Murgia a Mannoia, le firmatari dell’appello In un editoriale intitolato «”Una donna al Colle”: ci sto, purché di destra», il direttore di Libero smonta il detto e il non detto di un appello che suona un po’ come il volantino di un Collettivo. «Crediamo sia giunto il momento di dare concretezza a quell’idea di parità di genere, così ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Unaal Quirinale «sarebbe bello», ma a due condizioni: la prima che non sia un diktat, la seconda che sia di centrodestra. Alessandro Sallusti ci ha messo davvero poco a mostrare tic e debolezze dell’appello rivolto da alcune donne del mondo della cultura e dello spettacolo, fra le quali Michela, ai grandi elettori affinché eleggano un presidente. Da, le firmatari dell’appello In un editoriale intitolato «”Unaal”: ci sto, purché di destra», il direttore di Libero smonta il detto e il non detto di un appello che suona un po’ come il volantino di unttivo. «Crediamo sia giunto il momento di dare concretezza a quell’idea di parità di genere, così ...

SecolodItalia1 : Luciana Littizzetto, la Murgia e Fiorella Mannoia vogliono una donna al Colle (di sinistra, è ovvio)… - Livia_DiGioia : RT @the_highsparrow: Sono il primo a volere una donna al Quirinale, ma non una donna purchessia. Perché Rosy Bindi non è Emma Bonino, esa… - giuseppegalli7 : RT @the_highsparrow: Sono il primo a volere una donna al Quirinale, ma non una donna purchessia. Perché Rosy Bindi non è Emma Bonino, esa… - guiodic : RT @the_highsparrow: Sono il primo a volere una donna al Quirinale, ma non una donna purchessia. Perché Rosy Bindi non è Emma Bonino, esa… - cescodj1 : Luciana Littizzetto Presidente della Repubblica?? Se veramente venisse eletta espatrio il giorno stesso dell'insedi… -