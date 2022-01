LIVE Dakar 2022, seconda tappa Ha’il-Al Artawiya in DIRETTA: ritiro per Danilo Petrucci! Barreda vede il successo tra le moto (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19 moto – Joan Barreda vede il successo di questa seconda tappa. Il pilota della Honda al 290° km è in vetta con 4’57” di margine sull’argentino Benavides della KTM e 5’11” sull’americano Howes. Una gara che purtroppo ha perso Danilo Petrucci per problemi tecnici sulla sua KTM. 09.05 AUTO – Al km 119 i primi passaggi vedono al comando Sebastien Loeb con 49 secondi su Nasser Al-Attiyah, 2:26 su Yazeed Al-Rahji, 5:10 su Gilles de Villiers e 5:52 su Vladimir Vasilev 08.58 QUAD – I piloti sono arrivati al 165° km, continua a mantenere il primato l’argentino Manuel Andujar (7240 Team). Giroud sale in seconda posizione ma con un ritardo di 2?03. Terzo posto per Copetti (Del Amo ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19– Joanildi questa. Il pilota della Honda al 290° km è in vetta con 4’57” di margine sull’argentino Benavides della KTM e 5’11” sull’americano Howes. Una gara che purtroppo ha persoPetrucci per problemi tecnici sulla sua KTM. 09.05 AUTO – Al km 119 i primi passaggi vedono al comando Sebastien Loeb con 49 secondi su Nasser Al-Attiyah, 2:26 su Yazeed Al-Rahji, 5:10 su Gilles de Villiers e 5:52 su Vladimir Vasilev 08.58 QUAD – I piloti sono arrivati al 165° km, continua a mantenere il primato l’argentino Manuel Andujar (7240 Team). Giroud sale inposizione ma con un ritardo di 2?03. Terzo posto per Copetti (Del Amo ...

