Le fiamme distruggono il Parlamento in Sudafrica

Un devastante incendio divampato poco prima che facesse giorno ha completamente distrutto il Parlamento del Sudafrica. Fu in quelle stanze, ora incenerite, che l'ultimo presidente bianco FW de Klerk ...

AmanuelSMeseret : RT @davide_tommasin: ??Sudan???? Campo profughi #Tegaru Questa non è la prima volta che le fiamme distruggono Um Rakuba. Il 19 ottobre e l'11… - gual_weyane : RT @davide_tommasin: ??Sudan???? Campo profughi #Tegaru Questa non è la prima volta che le fiamme distruggono Um Rakuba. Il 19 ottobre e l'11… - davide_tommasin : ??Sudan???? Campo profughi #Tegaru Questa non è la prima volta che le fiamme distruggono Um Rakuba. Il 19 ottobre e l… - laregione : Le fiamme distruggono il palazzo del Parlamento in Sudafrica - Loianna22 : Le fiamme distruggono il Parlamento sudafricano: il fumo nero torreggia su Città del Capo mentre i vigili del fuoco… -

Incendio in un ricovero per attrezzi: le fiamme distruggono tutta la struttura Intorno alle 18.10, invece, circa i vigili del fuoco di Treviso, con 2 squadre e 2 automezzi, sono intervenuti per un incendio in una autorimessa dove sono state coinvolte dalle fiamme alcune auto in ...

Incendio distrugge 3 auto nel comando vigili a Pomigliano d’Arco Il sindaco, Gianluca Del Mastro, sulla sua pagina facebook: "Se venisse confermata l'origine dolosa non ci faremo indimidire" ...

