L'attacco di Sandra Zampa: 'D'Alema ha fatto grandissimi danni al Pd' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sandra Zampa, esponente della segreteria del Partito Democratico, riferendosi alle parole di D'Alema sul Partito democratico, ormai guarito, a suo dire, dalla 'malattia' renziana, lo ha attaccato ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 gennaio 2022), esponente della segreteria del Partito Democratico, riferendosi alle parole di D'sul Partito democratico, ormai guarito, a suo dire, dalla 'malattia' renziana, lo ha attaccato ...

Advertising

jacopogio : RT @ilfoglio_it: Un anno fa Sandra Gallina, la funzionaria incaricata dalla Commissione per trattare con Big Pharma, era sotto attacco per… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Un anno fa Sandra Gallina, la funzionaria incaricata dalla Commissione per trattare con Big Pharma, era sotto attacco per… - davideprandi : RT @ilfoglio_it: Un anno fa Sandra Gallina, la funzionaria incaricata dalla Commissione per trattare con Big Pharma, era sotto attacco per… - carmenBXL : RT @ilfoglio_it: Un anno fa Sandra Gallina, la funzionaria incaricata dalla Commissione per trattare con Big Pharma, era sotto attacco per… - azimout : RT @ilfoglio_it: Un anno fa Sandra Gallina, la funzionaria incaricata dalla Commissione per trattare con Big Pharma, era sotto attacco per… -