La democrazia Usa ad un anno dall’assalto al Campidoglio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Giovedì 6 gennaio 2021 sarà trascorso un anno, da quando una folla di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha preso d'assalto il Campidoglio, mentre al suo interno veniva certificata la vittoria del presidente Joe Biden, anche con l'avallo dell'ex vicepresidente di Trump, Mike Pence. Le immagini di quella folla violenta e mascherata, che ha sopraffatto le forze di polizia per saltare sui balconi, irrompere negli uffici dei deputati, sfregiare i corridoi del tempio della democrazia Usa continuano a inorridire alcuni e a ringalluzzire altri. Rivedere, sul sito dell'FBI, con limitazione per i minori, i video dei violenti combattimenti con la polizia a suon di pugni, spranghe, spray al peperoncino e armi lancia un avvertimento a un futuro cupo per la democrazia statunitense.Almeno sette persone sono morte in ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Giovedì 6 gennaio 2021 sarà trascorso un, da quando una folla di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha preso d'assalto il, mentre al suo interno veniva certificata la vittoria del presidente Joe Biden, anche con l'avallo dell'ex vicepresidente di Trump, Mike Pence. Le immagini di quella folla violenta e mascherata, che ha sopraffatto le forze di polizia per saltare sui balconi, irrompere negli uffici dei deputati, sfregiare i corridoi del tempio dellaUsa continuano a inorridire alcuni e a ringalluzzire altri. Rivedere, sul sito dell'FBI, con limitazione per i minori, i video dei violenti combattimenti con la polizia a suon di pugni, spranghe, spray al peperoncino e armi lancia un avvertimento a un futuro cupo per lastatunitense.Almeno sette persone sono morte in ...

