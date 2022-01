Kurt Angle:”Lo Shield è stato uno dei gruppi migliori di sempre e per me fu un onore farne parte per una sera” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel mondo del Wrestling tutto può accadere, specialmente in situazioni d’emergenza come in occasione del pay per view Day 1 a causa della positività al COVID-19 di Roman Reings che ha stravolto i piani. Uno scenario simile accadde in vista di TLC 2017, in quell’occasione ci furono vari casi di meningite nel backstage WWE e per questo motivo Kurt Angle ha dovuto sostituire Reigns in quello che doveva essere il primo match dello Shield dal 2014. Il WWE Hall of Famer ha ricordato, durante la trasmissione del suo podcast, le emozioni di quell’incontro e l’onore di far parte dello Shield per una notte. Le parole di Kurt Angle Kurt Angle si è detto onorato di aver fatto parte dello ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel mondo del Wrestling tutto può accadere, specialmente in situazioni d’emergenza come in occasione del pay per view Day 1 a causa della positività al COVID-19 di Roman Reings che ha stravolto i piani. Uno scenario simile accadde in vista di TLC 2017, in quell’occasione ci furono vari casi di meningite nel backstage WWE e per questo motivoha dovuto sostituire Reigns in quello che doveva essere il primo match dellodal 2014. Il WWE Hall of Famer ha ricordato, durante la trasmissione del suo podcast, le emozioni di quell’incontro e l’di fardelloper una notte. Le parole disi è detto onorato di aver fattodello ...

