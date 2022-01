Juve, la Befana porta bene: i precedenti fanno paura al Napoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Befana ha spesso portato dolci nella calza della Juve , lasciando agli altri il carbone. Quando i bianconeri hanno giocato proprio il 6 gennaio, su 31 precedenti, si annoverano 20 successi per la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laha spessoto dolci nella calza della, lasciando agli altri il carbone. Quando i bianconeri hanno giocato proprio il 6 gennaio, su 31, si annoverano 20 successi per la ...

Advertising

Massy_Juve : Ritwitta se anche tu vuoi che la #Befana mi porti una calza così..???? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: ?? Calciomercato di Gennaio al via! ?? Come rinforzare la Juve? Dite la VoStra! ?? - Massy_Juve : Siccome so già cosa mi porterà la #Befana... Se qualcuno porta la carne organizziamo una bella grigliata..???? - MarNelant : Quindi, #Morata al #Barcellona per l'Epifania, ce lo porta direttamente la #befana? E noi chi mettiamo in attacco???… - FBlanconegro : RT @forumJuventus: ?? Calciomercato di Gennaio al via! ?? Come rinforzare la Juve? Dite la VoStra! ?? -