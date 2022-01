Gf Vip 6, Soleil Sorge è sicura: “È scontato che se fossi stata disponibile Alessandro Basciano avrebbe scelto me!” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Soleil Sorge è sicura: se lei fosse stata disponibile, Alessandro Basciano l’avrebbe preferita a Sophie Codegoni. La relazione tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore è nata da pochi giorni, ma sin da subito ha suscitato grande chiacchiericcio dentro e fuori la Casa. Appena entrato, Alessandro aveva palesato il suo interesse sia per Sophie che per Soleil. Secondo la Sorge, se lei si fosse mostrata disponibile ad iniziate una relazione con Alessandro, lui avrebbe certamente preferito lei alla Codegoni. Pensiero, questo, già espresso in puntata da Sonia Bruganelli. Inoltre la italo americana si è espressa sulla coppia ammettendo che vede un rapporto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 gennaio 2022): se lei fossel’preferita a Sophie Codegoni. La relazione tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore è nata da pochi giorni, ma sin da subito ha suscitato grande chiacchiericcio dentro e fuori la Casa. Appena entrato,aveva palesato il suo interesse sia per Sophie che per. Secondo la, se lei si fosse mostrataad iniziate una relazione con, luicertamente preferito lei alla Codegoni. Pensiero, questo, già espresso in puntata da Sonia Bruganelli. Inoltre la italo americana si è espressa sulla coppia ammettendo che vede un rapporto ...

