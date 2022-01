Firenze, investito e ucciso da camion dei rifiuti: muore Michele Adinolfi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Firenze, 3 gennaio 2021 - E' accaduto tutto in pochi secondi: il traffico, l'attraversamento a un passaggio pedonale e poi il camion che arriva e travolge un uomo. E' morto così, investito dal mezzo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gennaio 2021 - E' accaduto tutto in pochi secondi: il traffico, l'attraversamento a un passaggio pedonale e poi ilche arriva e travolge un uomo. E' morto così,dal mezzo ...

Advertising

infoitinterno : Firenze, incidente mortale: pedone investito in Oltrarno - infoitinterno : Firenze, pedone investito e ucciso in piazza Tasso da un camion di Alia - infoitinterno : Firenze, anziano muore investito da un camion di Alia in piazza Tasso - infoitinterno : Firenze, investito e ucciso da camion dei rifiuti: muore Michele Adinolfi - qn_lanazione : Muore investito da camion dei rifiuti a #Firenze, chi era la vittima -