Ennesima morte oggi a Monreale, si è spento Luigi Greco, noto fruttivendolo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Monreale – oggi è un giorno molto triste per Monreale, in un solo giorno sono morti tre cittadini, tutti conosciuti e voluti bene dalla comunità. Dopo le morti di Giuseppe Flores e Antonino Rusticano, apprendiamo con molto dispiacere la dipartita di Luigi Greco, noto fruttivendolo. Aveva circa 66 anni. Il signor Greco ha cresciuto intere generazioni (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 3 gennaio 2022)è un giorno molto triste per, in un solo giorno sono morti tre cittadini, tutti conosciuti e voluti bene dalla comunità. Dopo le morti di Giuseppe Flores e Antonino Rusticano, apprendiamo con molto dispiacere la dipartita di. Aveva circa 66 anni. Il signorha cresciuto intere generazioni (live.it)

Advertising

monrealeatoday : Ennesima morte oggi a Monreale, si è spento Luigi Greco, noto fruttivendolo - - _CuiProdest : RT @LaGrace645: @rubino7004 @YouTube Ho ascoltato tutta la diretta, con la morte nel cuore e l'ennesima conferma che siamo in mano a crimin… - rubino7004 : RT @LaGrace645: @rubino7004 @YouTube Ho ascoltato tutta la diretta, con la morte nel cuore e l'ennesima conferma che siamo in mano a crimin… - LaGrace645 : @rubino7004 @YouTube Ho ascoltato tutta la diretta, con la morte nel cuore e l'ennesima conferma che siamo in mano a criminali. - infoitcultura : Ennesima morte a Monreale, si è spento Antonino Rusticano, aveva 57 anni -