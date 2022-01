E-waste | crescono i flussi illegali

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel 2021 Erion ha gestito su tutto il territorio italiano oltre 288mila tonnellate di rifiuti associati ai prodotti elettronici (un peso equivalente a quello di 800 Airbus A380), in diminuzione rispetto ai risultati 2020 (302.266 tonnellate). La flessione è determinata da due fattori: da un lato, è fortemente calata la quantità di batterie al piombo, a causa della forte competizione commerciale che caratterizza questo settore; dall’altro, i Raee Domestici hanno fatto registrare un tasso di crescita inferiore a quello degli scorsi anni. Nel 2021 Erion Weee ha infatti gestito circa 264.000 tonnellate di Raee Domestici, in aumento solo dell’uno per cento rispetto al 2020: lo straordinario incremento del valore delle materie prime (60% annuo nel caso del ferro) ha suscitato un crescente interesse per i Raee da parte del “mercato parallelo”, cioè di quei soggetti che cercano di ...