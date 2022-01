“È una vergogna” Bufera su Fabrizio Corona dopo la foto col figlio Carlos | “Povero ragazzo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Quanti giorni sono passati dall’ultima polemica che ha investito la famiglia? Pochi. Era il 27 dicembre scorso quando vi parlavamo del caso “regalo di Natale” di Nina Moric per il suo ex. Tra i due, mesi fa, sembrava essere tornato il serenouna separazione e tante liti social e giudiziarie. Ma evidentemente la pace è durata poco. Tutto è scoppiato quando Nina ha lanciato delle gravi accuse all’indirizzo di Belen Rodriguez. Siamo ad una festa e la showgirl argentina incontradi Nina e. Ebbene la modella di origini croate ha pubblicato sui social un messaggio che ha attribuito al: “Belén mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciasse in bocca pure mio ...