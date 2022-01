Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L'continuerà ad aver un ruolonella vita degli italiani e, in particolare, nelle aree extraurbane, mentre all'interno delle città i mezzi di trasporto pubblico avranno un crescente peso: è questo il quadro deldella mobilità delineato da Gianluca Di, partner della società di consulenza, in un'intervista concessa a Quattroruote. Nelle città delleavranno ancora un ruolo?Lerità hanno deciso che le nuove vetture debbano arrivare a zero emissioni (allo scarico) entro il 2035. Tutto questo è ulteriormente supportato dalla giusta attenzione dei consumatori al proprio impatto ambientale: il 75% dei consumatori che abbiamo intervistato sui trend ESG (acronimo di Environmental, ...