Dakar: moto; Barreda Bort vince la 2/a tappa, si ferma Petrucci (Di lunedì 3 gennaio 2022) - ROMA, JAN 3 - Lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) ha vinto lunedì la seconda tappa della Dakar 2022 nella categoria motociclistica tra Ha'il e al - Qaisumah (nord - est), su una speciale di 338 km. Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) - ROMA, JAN 3 - Lo spagnolo Joan(Honda) ha vinto lunedì la secondadella2022 nella categoriaciclistica tra Ha'il e al - Qaisumah (nord - est), su una speciale di 338 km.

Advertising

sportli26181512 : Dakar 2022, Day-3: Sunderland leader, problemi per Petrucci: Nel terzo giorno di corse (seconda tappa dopo la 1A e… - infoitsport : Dakar 2022, risultati seconda tappa moto: Joan Barreda si impone, ritiro per Danilo Petrucci - ojizou8 : RT @motograndprixit: #MotoGP #Dakar #Rally #KTM #Petrucci Brutto colpo per il pilota ternano della KTM che stava andando forte prima del pr… - parallelo83 : RT @Motorsport_IT: #Dakar | Moto, Tappa 2: vince Barreda, Sunderland nuovo leader #Dakar2022 - motorboxcom : #Dakar2022 Che sfortuna per Danilo #Petrucci! Costretto al ritiro dalla 2° tappa per un guasto, quando era quarto..… -