Cybercrime, ecco quali sono gli obiettivi del 2022? L’indagine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il mondo del Cybercrime, ossia della criminalità online, non conosce tregue: secondo CybergOn, business unit di Elmec Informatica dedicata alla cybersecurity, i possibili scenari che si aprono nel nuovo anno come “obiettivi sensibili” sono sei. E sono aree di lavoro su cui appuntare particolarmente l’attenzione perché su di esse lavorerà il Cybercrime nel 2022. Dove colpirà di più il Cybercrime Secondo le previsioni di CyberOn, il primo obiettivo sensibile del Cybercrime potrebbe essere il cloud, con la sua capacità apparentemente infinita di archiviare ed elaborare grandi quantità di dati, ha permesso alle aziende di passare al lavoro remoto con relativa facilità dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. Quest’anno, infatti, la migrazione al ... Leggi su fmag (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il mondo del, ossia della criminalità online, non conosce tregue: secondo CybergOn, business unit di Elmec Informatica dedicata alla cybersecurity, i possibili scenari che si aprono nel nuovo anno come “sensibili”sei. Earee di lavoro su cui appuntare particolarmente l’attenzione perché su di esse lavorerà ilnel. Dove colpirà di più ilSecondo le previsioni di CyberOn, il primo obiettivo sensibile delpotrebbe essere il cloud, con la sua capacità apparentemente infinita di archiviare ed elaborare grandi quantità di dati, ha permesso alle aziende di passare al lavoro remoto con relativa facilità dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. Quest’anno, infatti, la migrazione al ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @pejoneresearch: Malware 2021: ecco le statistiche più interessanti - pejoneresearch : Malware 2021: ecco le statistiche più interessanti - IstTagliacarne : via @FIRSTonlineTwit in 'Cybercrime, boom in Italia: ecco la classifica delle Regioni' i dati dall'analisi del Cent… - FIRSTonlineTwit : Cybercrime, boom in Italia: ecco la classifica delle Regioni - FIRSTonline - CyberSecHub0 : RT @pejoneresearch: Attacco Malware nel Play Store: le app da cancellare immediatamente -