Covid, Pregliasco: “Nuova stretta indispensabile” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “C’è un aumento” dei contagi Covid e si vede quotidianamente in corsia. A confermarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco il quale ritiene “indispensabile” una Nuova stretta da parte del Governo. “C’è stata troppa larghezza e allargamento – dice all’Adnkronos Salute il docente della Statale di Milano – per questo sono necessarie una serie di strette per convivere” con il virus “e continuare a lavorare. Il punto è trovare l’equilibrio fra le esigenze economiche, sanitarie e la libertà dei cittadini”. Io penso – ribadisce Pregliasco – che purtroppo elementi stringenti debbano essere presi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) “C’è un aumento” dei contagie si vede quotidianamente in corsia. A confermarlo è il virologo Fabrizioil quale ritiene “” unada parte del Governo. “C’è stata troppa larghezza e allargamento – dice all’Adnkronos Salute il docente della Statale di Milano – per questo sono necessarie una serie di strette per convivere” con il virus “e continuare a lavorare. Il punto è trovare l’equilibrio fra le esigenze economiche, sanitarie e la libertà dei cittadini”. Io penso – ribadisce– che purtroppo elementi stringenti debbano essere presi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

alessandro_972 : RT @Adnkronos: Per #Pregliasco è indispensabile una nuova stretta contro il #covid: “Ci si è allargati troppo”. - Lacreativa4 : RT @labenny_33: #lariachetira pregliasco ha diviso il mondo alle prese col Covid in buoni e cattivi. La Cina ,tutti i paesi dell'Est son br… - gallina_di : Covid, Pregliasco: 'Nuova stretta indispensabile' ????? VE LO HANNO GIÀ DETTO CHE CI AVETE FRACASSATO LE UOVA ???? ???… - Siciliano741 : RT @Adnkronos: Per #Pregliasco è indispensabile una nuova stretta contro il #covid: “Ci si è allargati troppo”. - Adnkronos : Per #Pregliasco è indispensabile una nuova stretta contro il #covid: “Ci si è allargati troppo”. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco Obbligo vaccinale per tutti con multe salate per i non vaccinati, il presidente Draghi ha deciso Le recenti dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, membro del Comitato Tecnico Scientifico della ... il che significa che a chi non ha ricevuto la somministrazione del vaccino anti - Covid potrebbe ...

Il duro sfogo di Zangrillo: "Perché dico basta all'isteria dei tamponi" Zangrillo, sicuramente per quel che riguarda la nuova variante del Covid - 19. Anche se i casi ... In un'intervista esclusiva del Giornale , il virologo Fabrizio Pregliasco ha sottolineato come sia ...

Covid, Pregliasco: "Nuova stretta indispensabile" Adnkronos Pregliasco spiega quando ci sarà il picco di Omicron e perché la Lombardia diventerà arancione Il picco dei contagi in Lombardia potrebbe essere raggiunto tra due settimane e questo potrebbe portare a un passaggio in zona arancione ...

Covid, Pregliasco: “Nuova stretta indispensabile” “C’è un aumento” dei contagi covid e si vede quotidianamente in corsia. A confermarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco il quale ritiene “indispensabile” una nuova stretta da parte del Governo. “C’è s ...

Le recenti dichiarazioni di Fabrizio, membro del Comitato Tecnico Scientifico della ... il che significa che a chi non ha ricevuto la somministrazione del vaccino anti -potrebbe ...Zangrillo, sicuramente per quel che riguarda la nuova variante del- 19. Anche se i casi ... In un'intervista esclusiva del Giornale , il virologo Fabrizioha sottolineato come sia ...Il picco dei contagi in Lombardia potrebbe essere raggiunto tra due settimane e questo potrebbe portare a un passaggio in zona arancione ...“C’è un aumento” dei contagi covid e si vede quotidianamente in corsia. A confermarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco il quale ritiene “indispensabile” una nuova stretta da parte del Governo. “C’è s ...