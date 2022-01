Covid | le notizie Aumenta occupazione ospedali | Galli | Picco a fine gennaio LIVE

(Di lunedì 3 gennaio 2022) "Realisticamente mi aspetto ancora una crescita per diversi giorni e questo credo imponga prudenza". Questa la previsione di Massimo, ordinario fuori ruolo di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano. Da oggi mezza Italia in giallo. Poco più di 60 mila nuovi positivi, ma il tasso vola al 22%. Mercoledì in consiglio dei ministri la scelta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Israele autorizza la quarta dose per tutti gli over 60, quattro mesi dopo il booster

Advertising

Agenzia_Ansa : La più anziana al mondo compie 119 anni, è sopravvissuta a tre epidemie - la Spagnola, la Sars e (finora) al Covid… - Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - Agenzia_Ansa : La Francia ha annunciato che, al fine di 'preservare la vita socioeconomica del Paese', le regole della quarantena… - AcerboLivio : Massimo Galli: “Spero che il picco dei contagi covid arrivi entro gennaio” – - CatelliRossella : Covid: dopo 11 giorni lockdown totale calano i contagi a Xi'an - Asia - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

... le regole Zona gialla in Lombardia: le regole Le regole per la Lombardia in zona gialla La Lombardia , così come altre Regioni in Italia, da oggi, 3 gennaio, torna in zona gialla di rischio...medicina Torino VaccinoL'Alto Adige registra un altro decesso di un paziente covid e 443 nuovi casi. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1309. Sono risultati positivi 39 di 526 tamponi pcr e 404 d ...La curva dei contagi è destinata a crescere ancora. Il picco, almeno per il momento, è lontana. Il numero massimo di contagi dopo il quale i dati dovrebbero migliorare, è ...