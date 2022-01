Covid, Israele potrebbe presto raggiungere l'immunità di gregge (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l'ondata di casi di Omicron, Israele potrebbe presto raggiungere l'immunità di gregge Covid. Lo sostiene il consigliere sanitario del Paese, Nachmann Ash, spiegando che il risultato si potrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l'ondata di casi di Omicron,l'di. Lo sostiene il consigliere sanitario del Paese, Nachmann Ash, spiegando che il risultato si...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Israele: Omicron potrebbe portare all’immunità di gregge #Omicron - GiovaQuez : Israele approva ma quarta dose di vaccino contro il covid per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dall’ultimo richiamo. L… - Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - MediasetTgcom24 : Covid, Israele potrebbe presto raggiungere l'immunità di gregge #covid - veratto_A : RT @ebreieisraele: #NachmanAsh, dir. generale del ministero della sanità in #israele: con l'ondata di #contagi #Covid per la #variante #Omi… -