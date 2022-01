Covid: Israele, 9 gennaio parziale riapertura a stranieri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Israele ha annunciato che dal 9 gennaio tornerà a consentire l'ingresso di stranieri provenienti da una lista di circa 200 Paesi 'arancioni' ritenuti a medio - rischio di contagio (e fra questi l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022)ha annunciato che dal 9tornerà a consentire l'ingresso diprovenienti da una lista di circa 200 Paesi 'arancioni' ritenuti a medio - rischio di contagio (e fra questi l'...

