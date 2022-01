Covid, i contagi corrono: via al vaccino obbligatorio per lavorare (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’epidemiologo membro del Cts Donato Greco: «Sei milioni di adulti non vaccinati fanno cambiare colore alle regioni. Super Green Pass a tutti i lavoratori, il governo va nella giusta direzione» Leggi su lastampa (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’epidemiologo membro del Cts Donato Greco: «Sei milioni di adulti non vaccinati fanno cambiare colore alle regioni. Super Green Pass a tutti i lavoratori, il governo va nella giusta direzione»

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - GiovaQuez : Il premier israeliano, Naftali Bennett: 'La bufera è in arrivo. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. G… - donatellabarus : Contagi altissimi, tanti anche fra i vaccinati. Ma guardando fuori dalla finestra... molto meglio essere vaccinati… - veratto_A : RT @ebreieisraele: #NachmanAsh, dir. generale del ministero della sanità in #israele: con l'ondata di #contagi #Covid per la #variante #Omi… -