Covid, anestesisti: in terapia intensiva 7 su 10 no vax, la metà negazionisti. “Sopravvivenza sta diminuendo per il rifiuto di cure” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Sopravvivenza dei pazienti Covid che arrivano in terapia intensiva “sta diminuendo rispetto a mesi fa”, perché tra i ricoverati gravi 7 su 10 sono no vax e di questi “la metà sono anche negazionisti, quindi non negano solo vaccino ma l’esistenza stessa del Covid e l’utilità del cure“. È la denuncia di Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione terapia intensiva (Siaarti), contenuta in un documento che racconta di un quadro in continuo peggioramento: no vax e negazionisti arriva in terapia intensiva “in condizioni gravissime, dopo settimane senza cure o con pseudo cure. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ladei pazientiche arrivano in“starispetto a mesi fa”, perché tra i ricoverati gravi 7 su 10 sono no vax e di questi “lasono anche, quindi non negano solo vaccino ma l’esistenza stessa dele l’utilità del“. È la denuncia di Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione(Siaarti), contenuta in un documento che racconta di un quadro in continuo peggioramento: no vax earriva in“in condizioni gravissime, dopo settimane senzao con pseudo. ...

