Calciomercato Inter | è fatta | l’annuncio del presidente sull’attaccante

Il presidente del Tigre, club argentino, ha annunciato l'acquisto in prestito del giovane talento di proprietà Inter Facundo Colidio. In vista di questa sessione di Calciomercato l'Inter non sembra in procinto di fare grandi operazioni, nè in entrata e nè in uscita. Il club nerazzurro proverà solo a sfoltire la rosa o magari trovare una

