Calciomercato: Cagliari. Dall'Atalanta arriva il difensore Lovato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il difensore, classe 2000, in Sardegna con la formula del prestito Cagliari - Il Cagliari ha reso noto "di aver acquisito Dall'Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il, classe 2000, in Sardegna con la formula del prestito- Ilha reso noto "di aver acquisitoil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @CagliariCalcio, primo rinforzo ufficiale per Mazzarri: arriva #Lovato dall'@Atalanta_BC - DiMarzio : #Cagliari | È fatta per #Lovato, trattativa in chiusura per #Goldaniga - Calcio_conlaF : ????| #Cagliari: è fatta per #Lovato dall’#atalanta #SerieA #Calciomercato - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @CagliariCalcio, primo rinforzo ufficiale per Mazzarri: arriva #Lovato dall'@Atalanta_BC - ProfidiAndrea : ?? #Cagliari, ??????????????????: dall’Atalanta arriva #Lovato. Cosa fare al #Fantacalcio col difensore In prestito fino a f… -