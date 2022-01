Box office, “Belli ciao” di Pio e Amedeo in testa anche dopo il secondo giorno (Di lunedì 3 gennaio 2022) MILANO – “Sarà stato il look con il taglio dal cinese a 6 euro a fargli capire che noi la dignità la perdiamo volentieri ma la maschera non la mettiamo, sarà che anche noi abbiamo amici che sanno arrampicarsi sui palazzi e non ci deve insegnare nulla… fatto sta che Spiderman ieri ci ha provato ma siamo rimasti noi primi al box office… perennemente grazie a voi! Ci trovate sempre lì, al cinema”. Lo scrivono sulla loro pagina Facebook Pio e Amedeo dopo che il film “Belli ciao” si è piazzato in testa al box office anche dopo il secondo giorno di programmazione nei cinema. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 gennaio 2022) MILANO – “Sarà stato il look con il taglio dal cinese a 6 euro a fargli capire che noi la dignità la perdiamo volentieri ma la maschera non la mettiamo, sarà chenoi abbiamo amici che sanno arrampicarsi sui palazzi e non ci deve insegnare nulla… fatto sta che Spiderman ieri ci ha provato ma siamo rimasti noi primi al box… perennemente grazie a voi! Ci trovate sempre lì, al cinema”. Lo scrivono sulla loro pagina Facebook Pio eche il film “” si è piazzato inal boxildi programmazione nei cinema. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

vascorossi : Stasera Su Canale 5 In seconda serata VASCO NON STOP LIVE 018+019 ???? Era Novembre 2019. Vasco re ?? del box offic… - Lopinionista : Box office, 'Belli ciao' di Pio e Amedeo in testa anche dopo il secondo giorno - novasocialnews : Pio e Amedeo trionfano al box office: 'Belli ciao' batte 'Matrix' e 'Spider-Man' - partingwords_ : io non voglio vivere in una paese in cui p1o e am3de0 sono primi al box office. semplicemente non ci voglio vivere. mi sono rotta. - 88teo1 : @Andrei_abere Pio e Amedeo in testa ai box office...ok ci meritiamo davvero Berlusconi al Quirinale -