Bimbo muore annegato a Torre del Greco | la madre in arresto | «Non ricordo più nulla» Le analogie con il delitto di Cogne

(Di martedì 4 gennaio 2022) Non ricorda cosa è accaduto in quei tragici momenti. Dopo aver percorso alcuni chilometri a piedi fino alla spiaggia, ha un vuoto di memoria e ricordi confusi. Lì, sulla scogliera,...

Advertising

fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Teresatherry0 : RT @Anna2Ary: Malori improvvisi anche tra bimbi piccolissimi. - positanonews : #Cronaca Tragedia a Bardonecchia, bimbo di due mesi muore fra le braccia della mamma sulla pista di sci - Mariann59454821 : RT @Anna2Ary: Malori improvvisi anche tra bimbi piccolissimi. - bellalilli161 : RT @ippolitipaolo74: Un bimbo di 2 anni muore annegato a Torre del Greco, l’accusa: «Gettato in acqua dalla madre» -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo muore

Tragedia a Bardonecchia,di due mesifra le braccia della mamma sulla pista di sci Giacomo aveva appena due mesi ed è morto, all'improvviso, in braccio alla sua mamma. Una tragedia che ha lasciato tutti senza ...Livorno, morto il piccolo Micah Triberti: i funerali Durante i funerali del, che si sono svolti questa mattina alle ore 11:30, c'è stato un momento particolarmente emozionante: quello in cui i ...Non ricorda cosa è accaduto in quei tragici momenti. Dopo aver percorso alcuni chilometri a piedi fino alla spiaggia, ha un vuoto di memoria e ricordi confusi. Lì, sulla ...Dimessa dall'ospedale, muore il giorno dopo. E' quanto accaduto a Teresa D'Auria, una ragazza 29enne di Casoria, Napoli, che lo scorso 31 dicembre aveva accusato forti dolori ...