Bimbo di due anni annega a Torre del Greco | era insieme alla madre | s' indaga Le testimonianze-choc

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di dueè morto adel, nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinierino su quanto accaduto ieri dopo le 22 all’altezza della spiaggia in località...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - ItalianAirForce : #TrasportoSanitarioUrgente a bordo di un #Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare, atterrato poco fa a Ciampino, e deco… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stato nota… - zazoomblog : Bimbo di due anni annega a Torre del Greco era insieme alla madre: sindaga. Le testimonianze - choc - #Bimbo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo due

Le testimonianze La gente affacciata da finestre e balconi guarda la spiaggia dove ieri sera è stato recuperato privo di vita il corpo del bambino dianni e mezzo a Torre del Greco (Napoli). ...Undianni e mezzo è morto annegato domenica, 2 gennaio, a Torre del Greco. È accaduto nella zona della Scala, a ridosso dell'area portuale della città vesuviana. Poco prima, questa è una prima ...Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella tarda serata di domenica un bambino di due anni è morto annegato in mare ... Alcuni passanti si sarebbero tuffati in mare per recuperare ...Il piccolo è morto annegato ed aveva soltanto due anni e mezzo. interrogata la donna, che voleva togliersi la vita, ed alcuni testimoni ...