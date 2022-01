Bernardeschi: «Da piccolo sognavo tutte le notti un tunnel. In fondo, c’era una luce bianca pazzesca» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il centrocampista della Juve e della Nazionale Federico Bernardeschi si è raccontato a DAZN oltre il calcio. L’ha fatta con un’intervista esclusiva basata su un’unica regola: parlare meno possibile di calcio. Cosa c’è, oltre al calcio, nella vita di Bernardeschi? A dire la verità: nella mia vita ho scoperto piano piano che ho sempre dato poco peso alle cose materiali. La mia coperta di Linus è la famiglia, magari è scontato ma lo è. Stare con le donne in casa è molto meglio: le donne sono molto più avanti degli uomini. Sono orgogliosamente padre: cerco di dedicare molto tempo ai miei figli quando non lavoro. Provo a donare amore. L’amore è il motore del mondo. Ogni tanto faccio danni, ma è quello che provo a fare. …e se c’è da sgarrare la dieta? Ho una passione per la liquirizia…e per la pasta. Soprattutto la cacio e pepe. Nel lockdown ho imparato a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il centrocampista della Juve e della Nazionale Federicosi è raccontato a DAZN oltre il calcio. L’ha fatta con un’intervista esclusiva basata su un’unica regola: parlare meno possibile di calcio. Cosa c’è, oltre al calcio, nella vita di? A dire la verità: nella mia vita ho scoperto piano piano che ho sempre dato poco peso alle cose materiali. La mia coperta di Linus è la famiglia, magari è scontato ma lo è. Stare con le donne in casa è molto meglio: le donne sono molto più avanti degli uomini. Sono orgogliosamente padre: cerco di dedicare molto tempo ai miei figli quando non lavoro. Provo a donare amore. L’amore è il motore del mondo. Ogni tanto faccio danni, ma è quello che provo a fare. …e se c’è da sgarrare la dieta? Ho una passione per la liquirizia…e per la pasta. Soprattutto la cacio e pepe. Nel lockdown ho imparato a ...

