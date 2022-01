Barcellona | Pedri e Ferran Torres positivi al Covid | il comunicato

(Di lunedì 3 gennaio 2022), dopo l’ultimo giro di tamponi, sono risultatial: ilufficiale delRiscontrati due nuovi casiin casa. Ildel club tramite i propri canali ufficiali.– «I giocatori della prima squadrasono risultatial-19 . I giocatori sono in buona salute e in isolamento domiciliare. Il Club ha segnalato i casi alle autorità competenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloe Ferran Torres, dopo l'ultimo giro di tamponi, sono risultati positivi al Covid: il comunicato ufficiale delRiscontrati due nuovi casi Covid in casa. Il comunicato del ...... esultanza gol Ferran Torres Oggi Ferran Torres è stato presentato ufficialmente come nuovo tesserato del, poco fa la notizia che ha il Covid. Non solo lui, ma anche. Ed entrambi, ...Il comunicato della società blaugrana relativa alle positività riscontrate dopo i test anti-covid Due nuovi positivi nel Barcellona. Si tratta di Pedri e del nuovo acquisto Ferran Torres. A comunicarl ...Nel Barcellona non c’è pace, soprattutto per la questione Covid. Ieri sera erano guariti Jordi Alba e Dani Alves, ma nella giornata di oggi altri due casi di positivi. Ecco il comunicato ufficiale del ...